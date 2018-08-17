СЕГОДНЯ 19:50 2018-08-17T19:50:59+03:00

Подготовленный ведомством законопроект также предусматривает, что одновременно можно будет усыновить только одного ребенка, за исключением случаев с братьями и сестрами

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Минпросвещения предлагает ограничить число усыновленных детей до трех. Соответствующая норма содержится в подготовленном ведомством законопроекте.

"При усыновлении ребенка численность детей в семье усыновителя (усыновителей) не должна превышать трех человек, за исключением случаев усыновления братьев и сестер", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что к исключениям можно будет отнести случаи, когда дети ранее находились под опекой или были усыновлены одним лицом и воспитывались вместе. Ожидается, что эта норма может вступить в силу 1 января 2020 года. В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что сейчас число детей в приемных семьях обычно не превышает 8 человек.

Подготовленный Минпросвещения законопроект также предусматривает, что одновременно можно будет усыновить только одного ребенка, за исключением случаев с братьями и сестрами, передает ТАСС.