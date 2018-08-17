Высокий суд Лондона вновь наложил арест на акции банка "Возрождение"
Высокий суд Лондона арестовал акции банка "Возрождение" по иску на 11 млн долларов от группы держателей кредитных бумаг к братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым.
"Акции "Возрождения" были арестованы 15 августа наряду с другими активами братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по всему миру", - сообщил партнер юридической фирмы "Некторов, Савельев и партнеры" Роман Макаров, представляющий интересы держателей бумаг.
Инвесторы подали в суд после того, как в декабре прошлого года Банк России заявил о санации Промсвязьбанка (владельцами которого были Ананьевы) и кредитные бумаги перестали обслуживаться.
По аналогичному иску активы Ананьевых были арестованы Лондонским судом в июле 2018 года. В том числе были под арестованы и акции "Возрождения". Спустя месяц активы разблокировали — это произошло после перечисления ответчиками суду оспариваемых сумм в 11 млн евро и 15,6 млн долларов, передает ТАСС.