2018-08-17T20:29:49+03:00
Экономика

Высокий суд Лондона вновь наложил арест на акции банка "Возрождение"

По данным СМИ, арест является обеспечительной мерой по иску на 11 млн долларов от группы держателей кредитных бумаг
Екатерина БОЛГОВА
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Братья Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы. Фото ТАСС/Вячеслав Прокофьев + ТАСС/ Юрий БелинскийБратья Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы. Фото ТАСС/Вячеслав Прокофьев + ТАСС/ Юрий Белинский
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Высокий суд Лондона арестовал акции банка "Возрождение" по иску на 11 млн долларов от группы держателей кредитных бумаг к братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым.

"Акции "Возрождения" были арестованы 15 августа наряду с другими активами братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по всему миру", - сообщил партнер юридической фирмы "Некторов, Савельев и партнеры" Роман Макаров, представляющий интересы держателей бумаг.

Инвесторы подали в суд после того, как в декабре прошлого года Банк России заявил о санации Промсвязьбанка (владельцами которого были Ананьевы) и кредитные бумаги перестали обслуживаться.

По аналогичному иску активы Ананьевых были арестованы Лондонским судом в июле 2018 года. В том числе были под арестованы и акции "Возрождения". Спустя месяц активы разблокировали — это произошло после перечисления ответчиками суду оспариваемых сумм в 11 млн евро и 15,6 млн долларов, передает ТАСС.

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