2018-08-17T20:42:22+03:00
Спорт

Песков прокомментировал результат матча «Зенита» с минским «Динамо»

Ранее в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы футбольный клуб из Санкт-Петербурга разгромил минскую команду со счетом 8:1
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результат матча футбольного клуба «Зенит» с минской командой «Динамо».

Напомним, накануне в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы футбольный клуб из Санкт-Петербурга разгромил минскую команду со счетом 8:1. Главный тренер команды Сергей Семак назвал игру "Зенита" героической. Первая игра в столице Белоруссии ранее завершилась победой «Динамо» со счетом 4:0.

«А кто выиграл? «Зенит» выиграл? Ну, слава богу», - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также поделился мнением насчет заявления главного тренера «Динамо» Сергея Гуренко о том, что его команду «продавили».

«Я не хотел бы никак вот в эти дискуссии влезать. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос», - добавил пресс-секретарь главы российского государства.

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