2018-08-17T21:26:58+03:00
Звезды

Директор Вайкуле заявил, что проверки певицу не волнуют

Ранее министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву был отправлен запрос с просьбой проверить концертную деятельность Лаймы Вайкуле в России
Екатерина БОЛГОВА
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Певица Лайма ВайкулеПевица Лайма ВайкулеФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Директор певицы Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев заявил, что проверки ее не волнуют, так как она имеет вид на жительство и разрешение на работу в России.

Ранее главе МВД Владимиру Колокольцеву был отправлен запрос с просьбой проверить концертную деятельность Лаймы Вайкуле в России. Автором запроса выступил глава рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский.

"У Лаймы есть вид на жительство в России и есть разрешение на работу уже 10 лет. Мы работаем легально, платим налоги, пусть проверяют, если это кому-то нужно", — сказал Яковлев, передает РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе Вайкуле на пресс-конференции перед концертом в Одессе заявила, что не будет выступать в Крыму, какие бы деньги ей ни предложили. Она также отметила, что не ностальгирует по временам СССР и рада, что он распался.

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