Жириновский заявил, что хит Киркорова разлагает молодежь

СЕГОДНЯ 21:36 2018-08-17T21:36:46+03:00

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что хит исполнителя Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» способствует разложению подрастающего поколения.

«Чтобы как-то еще разлагающе действовать на молодежь, появилась песня Ф.Киркорова про мартини «Цвет настроения синий»... Ребенок думает: «А что такое мартини? А вот бутылка. Давай попробуем?». Ведь дети хотят все попробовать», - сказал Жириновский в ходе круглого стола «Москва глазами молодых москвичей», организованного партией.

Он добавил, что песня Киркорова не является единичным случаем появления подобной тематики в эфире российских радиостанций.

«Несколько песен было, я направлял на радиостанции письма с просьбой снять их с эфира. Зачем обязательно петь про алкоголь с табаком и наркотиками?», - добавил лидер ЛДПР, передает агентство «Москва».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Жириновский заступился за артиста Евгения Петросяна, который разводится со своей женой Еленой Степаненко.