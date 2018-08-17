2018-08-17T21:59:03+03:00
В мире

На свадьбе Карин Кнайсль проведет рабочую беседу c Владимиром Путиным

Президент России посетит свадьбу Карин Кнайсль - главы МИД Австрии
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД Австрии Карин КнайсльГлава МИД Австрии Карин КнайсльФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На своей свадьбе Карин Кнайсль, глава МИД Австрии, планирует провести рабочую беседу с президентом России Владимиром Путиным.

"Кнайсль хочет провести рабочую беседу во время своей свадьбы", — сообщила телерадиовещательная компания ORF. Повестка будущих переговоров пока не раскрывается.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в субботу, 18 августа, Путин посетит свадьбу министра иностранных дел МИД Австрии. Он отметил, что президент РФ получил приглашение на торжества в ходе своего последнего визита в Вену. Свадьба состоится в ресторане Tscheppe an der Weinstraße в федеральной земле Штирия. После этого Путин отправится в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Австрийские СМИ сообщили со ссылкой на внешнеполитическое ведомство, приезд Путина организован как рабочий визит.

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