Трамп считает, что уже сделал Америку великой

СЕГОДНЯ 22:24 2018-08-17T22:24:52+03:00

По словам президента США, об этом свидетельствуют рост фондовых рынков, снижение уровня безработицы и укрепление вооруженных сил

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В пятницу, 17 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что уже воплотил в жизнь свой предвыборный девиз и вновь сделал Америку великой чуть больше чем за полтора года своего президентства.

Американский лидер прокомментировал заявление представителя Демократической партии, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что США не являются великой страной, так как женщины продолжают подвергаться дискриминации.

"Вот это да! Большой отпор в ответ на поистине глупое заявление губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо о том, что Америке не хватает величия. Я уже сделал Америку снова великой", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, о величии Америки свидетельствуют рост фондовых рынков, снижение уровня безработицы и укрепление вооруженных сил.

Напомним, Трамп стал президентом США по итогам выборов 8 ноября 2016 года, инаугурация состоялась 20 января 2017 года. Его предвыборным лозунгом был девиз Make America great again ("Cделать Америку снова великой"), что подразумевало создать новые рабочие места, уменьшить налоги для бизнеса, ужесточить миграционную политику.