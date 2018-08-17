СЕГОДНЯ 22:52 2018-08-17T22:55:58+03:00

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Украинский поезд Херсон — Москва шокировал журналистов своим видом. По мнению журналистов издания "Таврия News", "Украинские железные дороги" специально отправляют в Россию старые поезда, чтобы снизить поток.

"Если нет возможности отменить поезд, к примеру Херсон — Москва, его делают таким, что эти проклятые москали сами на него не сядут, как и наши сограждане, уезжающие в эту москальщину", — иронизирует автор публикации.

Он отметил, что поезд составлен из "груды металлолома", который представляет собой ржавые вагоны с облупившейся краской. Пассажиры рассказывают в соцсетхя, что в вагонах не работают кондиционеры, выдают мокрое и грязное постельное белье, а проводники нередко бывают пьяными.

Поезд в Москву назвали "грудой металлолома". Фото: Twitter

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в очередной раз заявил о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Он объявил о подписании "исторического документа" с новыми ограничениями. По его словам, после вступления бумаги в силу в Россию из Украины "будут только медведи ходить".