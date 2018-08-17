2018-08-17T23:44:55+03:00
В мире

В России подтвердили выступление казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии

Артисты ансамбля уже прибыли в Австрию, они подготовили несколько песен, которые станут подарком для новобрачных и их гостей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и глава российского государства Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССМинистр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и глава российского государства Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Казачий хор действительно выступит на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Мейлингера, церемонию бракосочетания которых в субботу посетит президент России Владимир Путин. Только это будут не донские казаки, как писали зарубежные СМИ, а кубанские.

Информацию о том, что кубанский казачий хор споет несколько песен для новобрачных и их гостей, подтвердили в культурных кругах Краснодарского края.

«Около десяти артистов кубанского хора уже находятся в Австрии. Они отправлены туда для исполнения лучших кубанских песен на свадьбе австрийского министра», - приводит РИА Новости слова своего собеседника.

Какими именно песнями казаки намерены порадовать гостей церемонии, он уточнить не смог. Сказал только, что артисты подготовили несколько.

Напомним, как ранее рассказывал сайт kp.ru, ранее австрийские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Владимир Путин привезет на свадьбу Карин Кнайсль ансамбль донских казаков, именно их выступление якобы и станет подарком президента России жениху и невесте. Торжество пройдет в ресторане на юге Штирии.

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Торжество пройдет 18 августа – накануне встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель (подробности).

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