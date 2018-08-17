2018-08-17T23:43:56+03:00
Общество

Пользователи по всему миру пожаловались на проблемы в работе Facebook

Почти половина пользователей сообщили о невозможности подключения к социальной сети, еще треть не может войти в свои аккаунты, а у многих не работает приложение
Екатерина БОЛГОВА
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Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе FacebookПользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе FacebookФото: REUTERS
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В пятницу, 17 августа, пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего деятельность популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, проблемы в работе соцсети начались около 18:30 по московскому времени. Почти половина пользователей (45%) сообщила о невозможности подключения к социальной сети, еще треть не могла попасть на свои страницы, у многих (23%) не работало приложение.

Больше всего на работу мессенджера жаловались пользователи в европейских странах: Франции, Германии, Италии, Румынии, Нидерландов, Великобритании и Испании. Также о сложностях с Facebook сообщили жители Грузии, Украины, Польши, Венгрии, Хорватии, Дании, США, Мексики, Бразилии, Австралии, Индии, Японии.

У россиян также возникали проблемы с соцсетью, в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Смоленске.

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