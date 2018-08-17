2018-08-18T00:20:42+03:00
Экономика

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»

Аналитики отмечают, что российская экономика хорошо справилась с новыми санкциями США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом.Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 17 августа, международное рейтинговое агентство Fitch в очередной раз подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.

Аналитики агентства отмечают, что российская экономика «хорошо справилась» с объявленными в начале апреля санкциями США, «несмотря на некоторую первоначальную волатильность».

«Тем не менее, возможность дополнительных более жестких санкций США значительно увеличилась с момента нашего последнего обзора в феврале, сохраняются риски для гибкости суверенного финансирования, доступа частного сектора к международному финансированию, риски макроэкономической волатильности, а также оценки перспектив роста», - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Fitch.

Кроме того, специалисты агентства указали, что их «позитивный» прогноз отражает «продолжающийся прогресс в укреплении экономической политики», основанный на более гибком валютном курсе и разумной бюджетной стратегии.

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