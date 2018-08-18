Прощание с поэтом-песенником Николаем Зиновьевым пройдет в ЦДЛ 19 августа

СЕГОДНЯ 00:37 2018-08-18T00:50:36+03:00

Автора хитов Пугачевой, Ротару и Леонтьева поэта-песенника Николая Зиновьева в воскресенье похоронят на Химкинском кладбище

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В воскресенье, 19 августа, в Малом зале Центрального дома литераторов состоится церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Зиновьевым, подарившим нам более двух сотен прекрасных песен.

Начало траурной церемонии в 12:00, сообщили в пресс-службе ЦДЛ. После прощания поэта похоронят на Химкинском кладбище в Москве.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Николай Николаевич Зиновьев скончался 17 августа, а 17 мая ему исполнилось 73 года. Он работал с такими известными композиторами, как Раймонд Паулс, Игорь Николаев, Эдуард Артемьев, Лора Квинт. Многие его песни так полюбились россиянам, что они стали поистине народными.

За свою творческую жизнь Николай Зиновьев написал восемь сборников стихов. Именно его перу принадлежат хиты, которые исполняли Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Александр Малинин, София Ротару, Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие звезды российской эстрады.