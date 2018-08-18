2018-08-18T03:32:42+03:00
В мире

В Черное море вошел десантный корабль ВМС США Carson City

Ранее на этой неделе в территориальные воды Черного моря прибыл американский эсминец Carney
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский быстроходный десантный корабль Carson City проходит пролив БосфорАмериканский быстроходный десантный корабль Carson City проходит пролив БосфорФото: REUTERS
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В Черное море вошел быстроходный десантный корабль Военно-морских сил США Carson City (T-EPF-7), сообщает в Twitter пресс-служба шестого флота американских ВМС.

Уточняется, что он прошел пролив Босфор еще в среду, 15 августа, а в регион прибыл «в рамках стандартных процедур в зоне операций шестого флота» для перевозки военнослужащих и военной техники.

«Команда Carson City и я лично с радостью проходим через турецкие проливы прямиком в Чёрное море. Командование военно-морских перевозок, особенно быстроходные десантные корабли и их уважаемые экипажи способны многое сделать как для Вооружённых сил США, так и для их партнёров», - заявил капитан корабля Джонатан Кеффер.

Он также выразил надежду, что Carson City и его команда «внесут вклад в любую важную миссию».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе в Черное море вошел другой американский корабль – оснащенный «Томагавками» эсминец Carney. А в начале июля в Одессу прибыли два корабля ВМС США: эсминец Porter и флагман Mount Whitney.

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