2018-08-18T04:04:50+03:00
Звезды

Вокалист рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин из-за неудачной операции больше не может петь

Музыкант и основатель рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин заявил, что врачи превратили его в инвалида, и подал в суд на нью-йоркскую больницу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Основатель и вокалист американской рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин. Фото: Facebook/Marty BalinОснователь и вокалист американской рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин. Фото: Facebook/Marty Balin
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Страшная беда приключилась с основателем и вокалистом американской рок-группы Jefferson Airplane: после операции на сердце 76-летний Марти Балин не может не только петь, но даже есть и разговаривать, пишет газета New York Post.

В марте 2012 года музыкант приехал в Нью-Йорк, но за день до выступления ему стало плохо, и Марти Балин попал в больницу Mount Sinai Beth Israel с кардиологическими проблемами. Там он провел три месяца.

Певцу сделали шунтирование и протезирование сердечного клапана. Но после операции у него парализовало голосовые связки. Кроме того, Балин лишился половины языка и большого пальца на левой руке, а сама левая рука почти неподвижна.

Язык и голосовые связки были повреждены в результате трахеотомии, проведенной слишком поздно и небрежно, а палец пришлось ампутировать из-за неправильного ухода. По словам адвоката певца Дэвида Ярославича, три месяца в больнице стали для его клиента настоящим кошмаром и превратили Балина в инвалида. Ко всем бедам, у музыканта еще были пролежни и нарушена работа почек.

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