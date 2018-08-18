Экс-помощница Трампа намерена обнародовать новые скандальные подробности о президенте США

СЕГОДНЯ 04:36 2018-08-18T04:51:10+03:00

Дональд Трамп и его экс-помощница Омароса Манигол-Ньюман, которая в своей новой книге воспоминаний рассказала, как ее бывший шеф съел секретный документ Фото: REUTERS

Автор книги о Белом доме и его обитателях Омароса Маниголт-Ньюман хранит массу доказательств своих заявлений – фото, видео, аудиозаписи и переписку

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Экс-сотрудница Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман, поведавшая миру о том, как её бывший шеф Дональд Трамп при ней съел некий секретный документ, в беседе с журналистами дала понять, что она не собирается на этом останавливаться.

Женщина оказалась очень запасливой. В качестве доказательств своим скандальным заявлениям она хранит звуко- и видеозаписи, электронную переписку и СМС-ки, фотографии и другие материалы, способные потрепать нервы президенту США и его приближенным. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника издания, на подходе настоящий «мультимедийный трофей».

Ранее сайт kp.ru писал, что Манигол-Ньюман в Америке прославилась после участия в шоу «Подмастерье» и «Звёздный кандидат», которые вел Дональд Трамп до того, как стал президентом. После победы на выборах он назначил Омаросу своим помощником и директором по коммуникациям одного из управлений Белого дома.

В Белом доме Омароса Манигол-Ньюман отвечала за связи с населениемФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Однако в прошлом году она была уволена, после чего и взялась за перо. В своих мемуарах новоиспеченная писательница изобразила бывшего шефа психически ненормальным расистом. Книга, появившаяся в продаже 14 августа, так и называется – «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа».

В частности, Омароса Манигол-Ньюман рассказала, что видела, как обычно брезгливый Трамп после встречи с адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете сунул в рот какую-то записку, прожевал и проглотил. Женщина предположила, что съеденная президентом бумажка содержала «очень конфиденциальную» информацию.