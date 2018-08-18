Климкин: Объяснение МИД Австрии приглашения Путина на свадьбу Кнайсль «вызывает грустную улыбку»

СЕГОДНЯ 05:01 2018-08-18T05:35:45+03:00

Так министр иностранных дел Украины прокомментировал призыв австрийских коллег не связывать частный визит президента России с политикой

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Заявление МИД Австрии о том, что приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского дипломатического ведомства Карин Кнайсль никак не связано с политикой, не осталось без внимания министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

«Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынуждено оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете «частного» визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку», — написал он на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что самого Климкина на торжество никто не приглашал.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 53-летняя Карин Кнайсль выходит замуж за финансиста Вольфганга Мейлингера, она пригласила Владимира Путина на свою свадьбу во время встречи в Вене, и глава российского государства пообещал приехать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что даже не помнит, когда в последний раз Путин приезжал на неофициальное мероприятие за границей в частном порядке.

В МИД Австрии объяснили, что «это в первую очередь приватное торжество и частный визит», и никакого изменения внешнеполитического курса страны отсюда не вытекает.

Депутат Европарламента от австрийской партии «Зеленых» Михель Раймон потребовал от Карин Кнайсль уйти в отставку: по его мнению, визит главы иностранного государства на свадьбу министра не может рассматриваться как вопрос частных взаимоотношений.

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