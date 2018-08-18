Силуанов оценил решение Fitch по кредитному рейтингу России
Решение международного агентства Fitch сохранить рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом в российском Минфине приветствуют и считают его признанием устойчивости экономики нашей страны. Так сказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
«В условиях волатильности на развивающихся рынках, сопровождающейся постоянными угрозами усилить санкционное давление на Россию, такое решение агентства является признанием устойчивости нашей экономики к внешним шокам и высокой оценкой качества макроэкономического регулирования в России», - приводит его слова РИА Новости.
Как ранее писал сайт kp.ru, аналитики Fitch, объясняя свое решение оставить долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне «BBB-», отметили, что российская экономика «хорошо справилась» с объявленными в начале апреля санкциями США.