Силуанов оценил решение Fitch по кредитному рейтингу России

СЕГОДНЯ 05:46 2018-08-18T05:56:17+03:00

Глава Минфина сказал, что это решение агентства – признание устойчивости российской экономики к внешним шокам

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Решение международного агентства Fitch сохранить рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом в российском Минфине приветствуют и считают его признанием устойчивости экономики нашей страны. Так сказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«В условиях волатильности на развивающихся рынках, сопровождающейся постоянными угрозами усилить санкционное давление на Россию, такое решение агентства является признанием устойчивости нашей экономики к внешним шокам и высокой оценкой качества макроэкономического регулирования в России», - приводит его слова РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, аналитики Fitch, объясняя свое решение оставить долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне «BBB-», отметили, что российская экономика «хорошо справилась» с объявленными в начале апреля санкциями США.