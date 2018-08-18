Моряки задержанного на Украине «Механика Погодина» пресекли третью попытку проникновения на судно

СЕГОДНЯ 06:12 2018-08-18T06:31:26+03:00

Члены экипажа не пустили на борт портовую инспекцию, которая собиралась проверить жалобу о «неудовлетворительном состоянии» танкера

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Моряки задержанного Украиной в херсонском порту российского танкера «Механик Погодин» не пустили на борт портовую инспекцию, которая намеревалась проверить жалобу о «неудовлетворительном состоянии судна».

Таким образом, экипаж пресек уже третью попытку незаконного проникновения: ранее в субботу с «проверками» приходили люди без документов, представившиеся сотрудниками СБУ, а следом за ними – одиннадцать «экологов».

Как пояснили в компании «В.Ф. Танкер», которая является оператором танкера, в этот раз, как и в двух предыдущих, тоже отсутствовали правовые основания для проверки, поэтому инспекция портового контроля не была допущена на судно.

Зато в пятницу вечером экипаж и капитана «Механика Погодина», а также агента судовладельца посетил генеральный консул России на Украине, передает ТАСС. Дипломат убедился в том, что на судне достаточное количество еды, воды и медикаментов, а команда чувствует себя хорошо, насколько это вообще возможно в такой ситуации

Как ранее сообщал сайт kp.ru, экипаж танкера опасается силового захвата. Напомним, «Механик Погодин» с 12 членами экипажа на борту остается заблокированным в порту Херсона с 10 августа. Формальным поводом для его задержания стало включение компании-судовладельца в санкционный список Киева.