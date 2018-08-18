2018-08-18T07:16:41+03:00
Общество

Погода в Москве 18 августа: Небольшая облачность, без осадков

Температура воздуха в Москве и области составит от 21 до 26 градусов
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 18 августа: Небольшая облачность, без осадковПогода в Москве 18 августа: Небольшая облачность, без осадковФото: Алиса ТИТКО
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Погода в Москве 18 августа будет теплой, без осадков, ожидается небольшая облачность. Ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Ночью по области местами туман, температура в Москве 9...11 градусов, в центре 14...16 градусов, по области 7...12 градусов, местами до 4 градусов, днем в Москве 23...25 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится, осадков также не ожидается. В ночные часы температура воздуха в Москве опустится до 10...12 градусов и до 14...16 градусов в центре города. По области похолодает до 7...12 градусов, местами столбики термометров опустятся до 3 градусов выше нуля. Днем в воскресенье в столичном регионе 21...26 градусов тепла, ветер южной четверти 3-8 метров в секунду.

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