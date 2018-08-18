2018-08-18T07:44:32+03:00
В мире

Комитет Сената США не смог доказать сговор Трампа с Кремлем

Глава комитета республиканец Ричард Берр отметил, что расследование оказалось гораздо, чем он себе ранее представлял
Денис СУХОВ
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Комитет Сената США не смог доказать сговор Трампа с КремлемКомитет Сената США не смог доказать сговор Трампа с КремлемФото: REUTERS
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Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США за 19 месяцев расследования не обнаружил доказательств сговора команды президента США Дональда Трампа с Москвой.

Об этом заявил глава комитета, сенатор-республиканец Ричард Берр.

«Сегодня нет фактических полученных нами доказательств того, что между Россией и Дональдом Трампом были тайная договоренность или сговор», - подчеркнул Берр в интервью агентству Associated Press.

Он также признал, что расследование оказалось гораздо сложнее, чем он предполагал изначально, а его ход «вызывает дикое разочарование». В то же время самое худшее, что может сделать комитет — это преждевременно прекратить разбирательство, считает Берр.

«Ничто в этом городе (Вашингтоне) не остается секретом вечно...Мне лично не хотелось бы быть во главе комитета, когда кто-то будет указывать пальцем и обращать внимание на то, что мы что-то упустили из виду, поэтому мы старались разбираться весьма тщательно», - отметил сенатор.

По его словам, комитету еще предстоит опросить за закрытыми дверями несколько человек, а также встретиться повторно с некоторыми свидетелями. При этом Берр не смог назвать дату окончания расследования.

Ожидается, в первую неделю сентября комитет встретится с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и главой Twitter Джеком Дорси.

Напомним, расследованием предполагаемого «российского вмешательства» в американские выборы, а также приписываемых Трампу связей с Москвой параллельно занимались несколько органов: комитеты по разведке обоих палат Конгресса, ФБР и аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера.

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США заявил о безрезультатном окончании расследования еще в марте этого года. В Белом доме, как и в Кремле, неоднократно опровергали обвинения в сговоре, указывая на их голословный характер.

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