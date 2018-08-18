Капитан задержанного на Украине «Механика Погодина» подал Морской протест

СЕГОДНЯ 08:06 2018-08-18T08:06:03+03:00

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Капитан незаконно удерживаемого в порту Херсона российского танкера «Механик Погодин» 17 августа подал Морской протест – официальное заявление, оформленное в установленном порядке – в адрес портовых властей, пограничной и таможенной службы. Об этом сообщает компания-судовладелец «В. Ф. Танкер» на своем сайте.

В тот же день, в пятницу, экипаж теплохода подал уже третью заявку на отход, однако она осталась без ответа. «Механик Погодин» так и стоит у причала нефтеналивного терминала херсонского порта, полностью готовый к отплытию.

Как писал сайт kp.ru, накануне моряки не пустили на борт инспекторов, которые собирались проверить анонимную жалобу о «неудовлетворительном состоянии судна», якобы написанную одним из двенадцати членов экипажа. Это при том, что ранее капитан представил в администрацию порта заявления всех членов команды танкера об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем.

Предлог был явно надуманным, как и в четверг, когда на борт пытались попасть с «проверками» люди без документов, представившиеся сотрудниками СБУ и целая толпа «экологов».

Уже пошли восьмые сутки противопрвного задержания «Механика Погодина», за это время местные власти так и не предъявили перечень претензий ни к судну, ни к судовладельцу.