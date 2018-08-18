Глава Каталонии призвал перейти в атаку на испанское государство

СЕГОДНЯ 08:49 2018-08-18T08:49:50+03:00

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Правительство Каталонии исполнено решимости реализовать идею республики, как того требуют обещания кабинета министров и парламентского большинства. Об этом заявил глава автономии Хоаким Торра, выступая в годовщину терактов в Барселоне и Камбрильсе.

«Мы будем идти вперед, чтобы сделать реальной республику...Мы собираемся напасть на это несправедливое испанское государство», - подчеркнул Торра.

Он также добавил, что его правительство будет добиваться освобождения политиков, задержанных испанскими властями за организацию незаконного с точки зрения Мадрида референдума о независимости Каталонии.

Напомним, следуя итогам референдума, 27 октября 2017 года парламент Каталонии провозгласил независимость региона от Испании. Однако в Мадриде решение сочли незаконным, после чего было объявлено о роспуске правительства автономии и введении прямого управления.

Автономия в Каталонии была восстановлена в начале июня 2018 года, однако по итогам выборов местный парламент остался за сторонниками независимости региона.

В настоящее время обвинения в связи с «незаконным» референдумом о независимости предъявлены 25 каталонским политикам, девять из них находятся в тюрьме, еще шесть, включая экс-главу женералитета Карлеса Пучдемона, были объявлены в международный розыск. Однако в июле 2018 года Верховный суд Испании отозвал ордера на их арест и экстрадицию.

Год назад Каталония подверглась двойной террористической атаке: 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. В ночь на 18 августа аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. В результате погибли 16 человек, 34 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство». Нападение организовала ячейка из 11 человек, шестерых из них ликвидировала полиция, еще двое погибли от взрыва при изготовлении бомбы, трое были арестованы.

В этом году накануне траура родственники погибших призывали каталонских политиков объявить перемирие и воздержаться от демонстраций. Тем не менее, как противники, так и сторонники территориальной целостности Испании провели несколько митингов, а на улице Рамбле вывесили плакаты с критикой короля Испании Фелипе VI.