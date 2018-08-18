СЕГОДНЯ 09:17 2018-08-18T09:17:37+03:00

Госдепартамент: Трамп уведомил Путина, что США останутся в Сирии до полной победы над ИГ* Фото: REUTERS

Вашингтон контактирует с Москвой по ситуации в арабской республике как на политическом, так и военном уровне

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Американский лидер Дональд Трамп довел до сведения президента РФ Владимира Путина, что США намерены сохранять присутствие в Сирии до полной победы над террористиами «Исламского государства»*.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

«Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГ*. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину, и это то послание, которое все мы передаем всем нашим собеседникам», - подчеркнул Саттерфилд в ходе брифинга для журналистов.

По его словам, США активно контактируют с российскими коллегами по ситуации в Сирии, как на политическом уровне — с Кремлем и МИД РФ, так и на военном, включая переговоры председателя Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Эти контакты затрагивают как политическую ситуацию и необходимость мобилизации женевского процесса, так и вопросы предотвращения конфликтов и в целом боевые действия», - уточнил дипломат.

По словам Саттерфилда, международная помощь в послевоенном восстановлении Сирии возможна лишь после запуска политического процесса, включая подготовку новой конституции.

«Я бы хотел здесь вновь подтвердить: мы совершенно ясно давали понять правительству России - настолько ясно, насколько это возможно, - что международного содействия в реконструкции Сирии не будет без необратимого политического процесса, утвержденного ООН», - резюмировал помощник госсекретаря.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.