СЕГОДНЯ 09:40 2018-08-18T09:40:43+03:00

В ведомстве напомнили, что ежегодно около 30 случаев отравления грибами заканчиваются летальными исходами

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Роспотребнадзор распространил рекомендации по сбору, покупке и хранению грибов. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что ежегодно в России регистрируется порядка тысячи отравлений грибами, около 30 из которых заканчиваются летальными исходами. Наиболее уязвимыми являются люди с ослабленным здоровьем и дети.

Чтобы избежать неприятных последствий, Роспотребнадзор призывает соблюдать ряд мер предосторожности.

«Для предотвращения отравления необходимо все принесенные домой грибы в тот же день перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Также нужно выкинуть все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали», - подчеркнули в ведомстве.

Подвергать грибы кулинарной обработке необходимо в день сбора, при этом каждый вид грибов следует готовить отдельно.

Специалисты напоминают, что нельзя собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы; пробовать грибы во время сбора; собирать грибы в ведра, мешки и полиэтиленовые пакеты — это приводит к их порче; подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора; мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде; хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.

Ведомство не рекомендует покупать свежие, сушеные, соленые и консервированные грибы в местах стихийной торговли.

«Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Также специалисты призывают помнить перечень безусловно съедобных грибов — к таковым относятся только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный.

«Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания», - отмечается в сообщении.