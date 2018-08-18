2018-08-18T09:40:43+03:00
Общество

Роспотребнадзор распространил рекомендации по сбору, покупке и хранению грибов

В ведомстве напомнили, что ежегодно около 30 случаев отравления грибами заканчиваются летальными исходами
Денис СУХОВ
Поделиться:
Роспотребнадзор распространил рекомендации по сбору, покупке и хранению грибовРоспотребнадзор распространил рекомендации по сбору, покупке и хранению грибов
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор распространил рекомендации по сбору, покупке и хранению грибов. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что ежегодно в России регистрируется порядка тысячи отравлений грибами, около 30 из которых заканчиваются летальными исходами. Наиболее уязвимыми являются люди с ослабленным здоровьем и дети.

Чтобы избежать неприятных последствий, Роспотребнадзор призывает соблюдать ряд мер предосторожности.

«Для предотвращения отравления необходимо все принесенные домой грибы в тот же день перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Также нужно выкинуть все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали», - подчеркнули в ведомстве.

Подвергать грибы кулинарной обработке необходимо в день сбора, при этом каждый вид грибов следует готовить отдельно.

Специалисты напоминают, что нельзя собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы; пробовать грибы во время сбора; собирать грибы в ведра, мешки и полиэтиленовые пакеты — это приводит к их порче; подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора; мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде; хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.

Ведомство не рекомендует покупать свежие, сушеные, соленые и консервированные грибы в местах стихийной торговли.

«Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Также специалисты призывают помнить перечень безусловно съедобных грибов — к таковым относятся только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный.

«Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания», - отмечается в сообщении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдепартамент: Трамп уведомил Путина, что США останутся в Сирии до полной победы над ИГ*
Стрельба на школьном футбольном поле в США: ранены два подростка
Глава Каталонии призвал перейти в атаку на испанское государство
Украинский производитель реактивных двигателей ответил на обвинения в предательстве США
Капитан задержанного на Украине «Механика Погодина» подал Морской протест
Комитет Сената США не смог доказать сговор Трампа с Кремлем
Погода в Москве 18 августа: Небольшая облачность, без осадков
Американские сенаторы хотят запретить Трампу отзывать доступ к гостайне
Моряки задержанного на Украине «Механика Погодина» пресекли третью попытку проникновения на судно
Силуанов оценил решение Fitch по кредитному рейтингу России
Климкин: Объяснение МИД Австрии приглашения Путина на свадьбу Кнайсль «вызывает грустную улыбку»