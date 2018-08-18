Пекин возмущен «безответственными» домыслами Пентагона о китайской армии

СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-18T10:28:00+03:00

Пентагон обнародовал доклад, в котором говорится, что китайские военные стали больше проводить тренировок с бомбардировщиками и, возможно, готовятся ударить по США Фото: REUTERS

МИД Китая выразил решительный протест в связи с докладом Минобороны США о вооруженных силах КНР, их деятельности и планах

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В Пекине, похоже, очень удивились, узнав из доклада Пентагона о том, что китайская армия отрабатывает удар по Соединенным Штатам и их союзникам. Удивились, возмутились и выразили «решительный протест».

«В докладе США игнорируются факты, делаются абсурдные комментарии относительно национальной обороны Китая и допускаются безответственные замечания о законном поведении Китая по защите территориальных суверенитетов и интересов безопасности. Китай твердо против этого», - говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

Китайский дипломат подчеркнул, что его страна «придерживается мирного пути развития и проводит политику национальной обороны», оставаясь поборником мира во всем мире и «защитником международного порядка».

Лу Кан отметил, что «продвижение Китая в области обороны национальной обороны, направленное на защиту национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, является законным правом суверенного государства, полностью оправданным и обоснованным».

«Мы призываем США отказаться от мышления «холодной войны» и устаревшей концепции «игры с нулевой суммой», объективно и рационально рассматривать стратегические намерения Китая и развитие его национальной обороны, а также прекратить повторяющиеся год за годом публикации безответственных докладов, а вместо этого предпринят реальные шаги для сохранения китайско-американских отношений и связей вооруженных сил двух стран», - подытожил представитель китайского МИД.

Ранее сайт kp.ru писал о докладе Пекина, в котором говорится, что Народно-освободительная армия Китая быстро наращивает свои возможности для «поражения целей, удаленных от КНР насколько это возможно», и стала проводить больше тренировок с бомбардировщиками. Из чего делается вывод: скорее всего, китайцы репетируют атаки на американские военные базы в Тихом океане, а возможно, и удар по Штатам.