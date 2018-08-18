2018-08-18T10:30:05+03:00
Общество

В Крыму объяснили интерес украинских туристов к полуострову

Украинцы прибывают в Крым за безопасным и комфортабельным отдыхом, и чтобы лично убедиться в существовании моста через Керченский пролив
Денис СУХОВ
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Фото: Инфоцентр "Крымского моста"Фото: Инфоцентр "Крымского моста"
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Украинские туристы прибывают в Крым за комфортабельным и безопасным отдыхом, уровень которого превосходит собственно украинские курорты.

«Туристические потоки в Крым из Украины восстанавливаются. Работает в том числе народное радио, ведь люди, которые бывали в Крыму, рассказывают, что здесь безопасно отдыхать, что туристов тут встречают и принимают с особым гостеприимством», - заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, отдельным туристическим аттракционом стал Крымский мост через Керченский пролив — украинцы стремятся лично убедиться в существовании внушительного инженерного сооружения. Кроме того, у них появилась дополнительная возможность посетить другие южные регионы России.

«Вся информация, которая подавалась на Украине, что моста не существует, что это фейк и компьютерная графика, сработала обратным бумерангом. После открытия моста президентом России Владимиром Путиным, многим захотелось поехать посмотреть на это масштабное сооружение», - цитирует Черняка РИА Новости.

Напомним, мост из Краснодарского края в Крым является самым протяженным в России - его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста была открыта для движения 16 мая. Железнодорожная переправа заработает с декабря 2019 года.

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