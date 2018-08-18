Семья осужденного в США летчика Ярошенко вылетела на встречу с ним

СЕГОДНЯ 11:28 2018-08-18T11:28:59+03:00

Россиянин, отбывающий срок в американской тюрьме, в последний раз видел жену и дочь более семи лет назад

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Супруга и дочь российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летнее заключение в американской тюрьме, вылетели в США для встречи с ним.

Семья не виделась уже более семи лет, ожидается что первая встреча состоится 20 августа.

«Надо его поддержать после всех невзгод, которые он пережил. Это и смерть матери, и карцер, и перевод из тюрьмы в тюрьму. Не знаю, как ему психологически от этого (поездки) будет, хорошо или нет», - цитирует ТАСС супругу летчика, Викторию Ярошенко.

По ее словам, дочь Ярошенко пребывает в приподнятом настроении и с нетерпением ждет встречи с отцом. Сам летчик испытывает сильное волнение за прибывающую семью.

«Звонит каждый час, говорит, как нам лететь, куда идти, как ехать, дает ценные указания, что брать, что не брать. Настроение неважное, тоже переживает сильно … за эту таможню в Америке, в прошлый раз нас там держали целый час. Сейчас не знаю, сколько нас там будут держать, как мы пройдем», - рассказала Виктория.

Продолжительность пребывания семьи Ярошенко в США будет от обстановки, а также от того, сколько дадут свиданий. Виктория с дочерью будут жить в Нью-Йорке, в 100 км от Данбери, где отбывает срок российский летчик. Возможность встреч с представителями американских властей пока обсуждается.

«С (российскими) дипломатами мы, скорее всего, будем встречаться. По поводу каких-то административных инстанций Америки пока не знаю, будем на месте решать, с дипломатами обсуждать эти вопросы», - пояснила Виктория.

Как сообщал ранее адвокат Ярошенко, россиянин находится в хорошем настроении перед долгожданной встречей с семьей, но жалуется на условия содержания и медицинское обслуживание в тюрьме.

Напомним, в 2011 году Константина Ярошенко осудили в США на 20 лет заключения по обвинению в сговоре с целью доставки крупной партии наркотиков в США.

В США летчика экстрадировали из Либерии, где он был арестован 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка не удовлетворил ходатайство Ярошенко о пересмотре приговора. Сам россиянин вину не признает, называя дело против него сфабрикованным.

Российская сторона в течение нескольких лет добивается перевода Ярошенко для отбывания наказания на родине.