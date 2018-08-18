В Польше разбился автобус с украинскими туристами, погибли три человека

СЕГОДНЯ 11:52 2018-08-18T11:52:31+03:00

По данным местных СМИ, в больницы доставили более 50 пострадавших

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Автобус с украинскими туристами попал в серьезную аварию в Польше — погибли три человека, еще 51 пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

По данным местных СМИ, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в в Подкарпатском воеводстве, на автодороге между Пшемыслем и Саноком. Автобус с 54 пассажирами направлялся из Львова в сторону границы со Словакией. Конечным пунктом путешествия должна была стать Вена.

Причины аварии пока неизвестны. Поздно вечером в пятницу автобус вылетел за пределы автодороги, пробил энергоемкий барьер и столкнулся со стоявшим на повороте деревянным крестом После этого он сорвался с откоса и перевернулся. Отмечается, что в результате ДТП дорога оказалась полностью заблокирована.

Ранее в Германии опрокинулся в кювет рейсовый автобус, пострадали 16 человек, причем шесть из них получили серьезные травмы.