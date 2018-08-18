В Москве прощаются с Эдуардом Успенским: Писателя похоронят на Троекуровском кладбище

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-18T12:20:45+03:00

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В Москве прощаются с Эдуардом Успенским — знаменитым детским писателем, талантливым драматургом и сценаристом. Церемония проходит в большом зале Центрального дома литераторов.

Успенский родился 22 декабря 1937 года в подмосковном Егорьевске. Закончив Московский авиационный институт, он посвятил свою жизнь написанию детских книг и сценариев к мультфильмам. Самые известные герои произведений Успенского — Чебурашка и крокодил Гена, а также троица из Простоквашино — дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик. Его перу принадлежит более 70 сказочных повестей.

Гроб с телом писателя находится на сцене большого зала, окруженный траурными венками с белыми гвоздиками. НА центральной лестнице ЦДЛ установлен большой портрет Успенского в окружении букетов, рядом — большой плюшевый Чебурашка.

После прощания с писателем состоится отпевание в Спасской церкви на Рябиновой улице. Успенского похоронят на Троекуровском кладбище, на так называемой «аллее актеров»

Эдуард Успенский умер ночью 14 августа в своем доме в Москве в возрасте 80 лет. В последние годы жизни писатель страдал от онкологического заболевания желудка.