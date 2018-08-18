Глава немецких социал-демократов отметила важность партнерства с Россией

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-18T12:40:11+03:00

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Россия является важным партнером ФРГ, особенно когда речь идет о миротворческой и торговой деятельности. Такое мнение выразила председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес.

«Множество конфликтов в мире не могут быть решены без России. Нам нужен интенсивный диалог с Россией», - заявила Налес в преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Особую важность, по словам главы СДПГ, представляет сотрудничество для поддержания авторитета Всемирной торговой организации. Налес подчеркнула необходимость совместных мер для усиления ВТО и обеспечения большей правовой определенности в международной торговли на фоне санкций США.

«Мы нуждаемся в усилении ВТО – именно потому, что (президент США Дональд) Трамп наложил санкции на половину мира. Это правительство США ставит в тяжелое положение западную часть Азии и серьезно угрожает турецкой экономике. Это может вызвать цепную реакцию», - цитирует Налес медиа-группа Funke.

Напомним, встреча российского лидера и канцлера Германии состоится вечером 18 августа в резиденции правительства ФРГ в Берлине.