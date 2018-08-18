2018-08-18T12:40:11+03:00
Политика

Глава немецких социал-демократов отметила важность партнерства с Россией

Председатель СДПГ Андреа Налес особенно подчеркнула важность сотрудничества для усиления ВТО
Денис СУХОВ
Поделиться:
Андреа НалесАндреа НалесФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия является важным партнером ФРГ, особенно когда речь идет о миротворческой и торговой деятельности. Такое мнение выразила председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес.

«Множество конфликтов в мире не могут быть решены без России. Нам нужен интенсивный диалог с Россией», - заявила Налес в преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Особую важность, по словам главы СДПГ, представляет сотрудничество для поддержания авторитета Всемирной торговой организации. Налес подчеркнула необходимость совместных мер для усиления ВТО и обеспечения большей правовой определенности в международной торговли на фоне санкций США.

«Мы нуждаемся в усилении ВТО – именно потому, что (президент США Дональд) Трамп наложил санкции на половину мира. Это правительство США ставит в тяжелое положение западную часть Азии и серьезно угрожает турецкой экономике. Это может вызвать цепную реакцию», - цитирует Налес медиа-группа Funke.

Напомним, встреча российского лидера и канцлера Германии состоится вечером 18 августа в резиденции правительства ФРГ в Берлине.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве прощаются с Эдуардом Успенским: Писателя похоронят на Троекуровском кладбище
В Польше разбился автобус с украинскими туристами, погибли три человека
Семья осужденного в США летчика Ярошенко вылетела на встречу с ним
Имран Хан официально возглавил правительство Пакистана
В Крыму объяснили интерес украинских туристов к полуострову
Пекин возмущен «безответственными» домыслами Пентагона о китайской армии
Украинцам рассказали о пользе отказа от централизованного снабжения горячей водой
Роспотребнадзор распространил рекомендации по сбору, покупке и хранению грибов
Госдепартамент: Трамп уведомил Путина, что США останутся в Сирии до полной победы над ИГ*
Стрельба на школьном футбольном поле в США: ранены два подростка
Глава Каталонии призвал перейти в атаку на испанское государство
Украинский производитель реактивных двигателей ответил на обвинения в предательстве США
Капитан задержанного на Украине «Механика Погодина» подал Морской протест
Комитет Сената США не смог доказать сговор Трампа с Кремлем
Погода в Москве 18 августа: Небольшая облачность, без осадков
Американские сенаторы хотят запретить Трампу отзывать доступ к гостайне
Моряки задержанного на Украине «Механика Погодина» пресекли третью попытку проникновения на судно
Силуанов оценил решение Fitch по кредитному рейтингу России
Климкин: Объяснение МИД Австрии приглашения Путина на свадьбу Кнайсль «вызывает грустную улыбку»