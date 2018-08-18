2018-08-18T14:24:52+03:00
Политика

Порошенко запретил российским резидентам взыскивать долги с «Укроборонпрома»

Президент Украины подписал закон, призванный «защитить хозяйственную деятельность предприятий» ОПК от «лиц, зарегистрированных на территории государства-агрессора»
Денис СУХОВ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий российским резидентам взыскивать долги с предприятий «Укроборонпрома».

В пресс-службе украинского президента подчеркнули, что документ призван защитить хозяйственную деятельность стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса страны от негативного воздействия «юридических лиц, зарегистрированных на территории государства-агрессора или государства-оккупанта».

В соответствии с новым законом, к «негативным воздействиям» относятся требования принудительного исполнения решений о взыскании задолженности по обязательствам предприятий ОПК, а также иски о принудительном банкротстве.

Закон подразумевает приостановку текущих исполнительных производств и запрет на открытие новых. Отмечается, что речь идет об исполнении не только национальных, но и иностранных судов. Кроме того, запрет распространяется на случаи подмены стороны, когда право требования было передано третьим лицам.

Напомним, с 2014 года Украина прекратила экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения, после чего в течение нескольких лет Киев в одностороннем порядке расторг ряд ключевых соглашений в сфере военно-технического сотрудничества с Москвой.

Согласно озвученным в Верховной Раде оценкам, объем требований к украинским предприятиям по расторгнутым договорам, включая пени и проценты, иценивается примерно в 3,8 млрд гривен.

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