Путин прибыл в Штирию, где состоится свадьба главы МИД Австрии

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-18T14:40:32+03:00

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По данным местных СМИ, из аэропорта президент РФ проследует на церемонию на вертолете

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт города Грац на юге австрийской федеральной земли Штирия. Здесь глава российского государства посетит церемонию бракосочетания министра иностранных дел республики Карин Кнайсль.

По данным местного телеканала Ое24, из аэропорта к месту проведения церемонии Путин отправится на вертолете.

Ранее стало известно, что на пути в Берлин, где Путину предстоят переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, российский лидер сделает остановку в Штирии, чтобы поприсутствовать на церемонии бракосочетания Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Мейлингера.

По данным СМИ, свадебные торжества пройдут в в ресторане «Чеппе», расположенном в центре старинного винодельческого хозяйства в регионе Южная Штирия. Безопасность будут обеспечивать сотни сотрудников полиции, а также операторы австрийского спецподразделения «Кобра».