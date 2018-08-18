Путин прибыл в Штирию, где состоится свадьба главы МИД Австрии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт города Грац на юге австрийской федеральной земли Штирия. Здесь глава российского государства посетит церемонию бракосочетания министра иностранных дел республики Карин Кнайсль.
По данным местного телеканала Ое24, из аэропорта к месту проведения церемонии Путин отправится на вертолете.
Ранее стало известно, что на пути в Берлин, где Путину предстоят переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, российский лидер сделает остановку в Штирии, чтобы поприсутствовать на церемонии бракосочетания Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Мейлингера.
По данным СМИ, свадебные торжества пройдут в в ресторане «Чеппе», расположенном в центре старинного винодельческого хозяйства в регионе Южная Штирия. Безопасность будут обеспечивать сотни сотрудников полиции, а также операторы австрийского спецподразделения «Кобра».