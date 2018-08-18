Жертвами обрушения моста Моранди в Генуе стали более 40 человек

СЕГОДНЯ 14:53 2018-08-18T14:53:42+03:00

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Число жертв обрушения автомобильного моста Моранди в итальянской Генуе возросло до 42 человек. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным новостного телеканала RailNews24, в субботу днем спасатели извлекли из-под завалов тело 42-й жертвы. Еще ранее был обнаружен раздавленный бетонными блоками автомобиль, в котором находилась целая семья из трех человек — отец, мать и их 9-летний сын.

Возможно, речь идет о последней жертве трагедии, так как до сих пор в списке пропавших без вести оставалось одно имя. Официальных комментариев итальянских властей на этот счет пока не поступало.

В настоящее время в больницах остаются десять человек, причем девять из них находятся в тяжелом состоянии. Всего же в результате инцидента пострадали 16 человек.

Как сообщал сайт «КП», около полудня 14 августа обрушились один из основных пилонов и большой пролет моста Моранди, по которому проходит оживленная автострада А10. В момент обрушения виадук пересекали до 30 автомобилей. Все они в итоге оказались под бетонными обломками вместе со складскими и торговыми помещениями, расположенными под мостом.

Похороны погибших запланированы на субботу, 18 августа. В соответствии с указом итальянских властей, в этот день в стране объявлен национальный траур.