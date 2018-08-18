Похороны Ареты Франклин состоятся 31 августа

СЕГОДНЯ 15:33 2018-08-18T15:35:06+03:00

Арета Франклин на инаугурации экс-президента США Барака Обамы в 2009 году Фото: REUTERS

В последний день лета в Детройте, штат Мичиган, пройдут похороны певицы Ареты Франклин

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Похороны американской певицы Арета Франклин состоятся 31 августа в Детройте, штат Мичиган. Напомним, "королева соула" Арета Франклин умерла в четверг, 16 августа, в возрасте 76 лет.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на биографа певицы Гвендолин Куинн, прощание с ней пройдет 28-29 августа в Музее афроамериканской истории имени Чарльза Райта в Детройте.

Похоронят Франклин на городском кладбище Детройта Вудлаун, рядом с могилами ее отца, сестер, брата и племянника. На церемонию приглашены только члены семьи и близкие друзья певицы.

Ранее стало известно, что причиной смерти Ареты Франклин стало онкологическое заболевание - рак поджелудочной железы. В 1987 году она первой среди женщин появилась в Зале славы рок-н-ролла США. Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц по этому направлению в истории. Арета Франклин является 18-кратным лауреатом музыкальной премии Grammy.