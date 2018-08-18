Ливень во Львове: из затопленных машин эвакуировали 130 человек

СЕГОДНЯ 15:56 2018-08-18T15:56:35+03:00

Накануне вечером во Львове выпало 28% осадков от месячной нормы, в мэрии создан штаб по ликвидации последствий [видео]

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После мощного ливня во Львове спасатели эвакуировали 130 человек из затопленных машин. Об этом сообщило управление госслужбы Украины по ЧС во Львовской области.

Непогода обрушилась на город накануне вечером, в результате многие улицы оказались затоплены, повалены деревья, движение транспорта было затруднено. В некоторых местах пришлось работать спасателям, которые эвакуировали людей и откачивали воду.

"Возле рынка "Привокзальный" спасатели на руках вынесли из подтопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей", — сообщается на сайте ведомства.

Было отбуксировано девять маршрутных такси и 12 легковых машин. Для спуска воды с автодорог спасатели открыли канализационные люки, а также регулировали движение транспорта.

Отмечается, что сложная ситуация наблюдалась на улице Сахарова, где из-за резкого подъема уровня воды оказались заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей. Были эвакуированы 53 человека, из них шесть детей.

По данным мэрии, за день во Львове выпало 28% осадков от месячной нормы, создан штаб по ликвидации последствий разгула стихии. Движение транспорта удалось восстановить в тот же день.