Ливень во Львове: из затопленных машин эвакуировали 130 человек
После мощного ливня во Львове спасатели эвакуировали 130 человек из затопленных машин. Об этом сообщило управление госслужбы Украины по ЧС во Львовской области.
Непогода обрушилась на город накануне вечером, в результате многие улицы оказались затоплены, повалены деревья, движение транспорта было затруднено. В некоторых местах пришлось работать спасателям, которые эвакуировали людей и откачивали воду.
"Возле рынка "Привокзальный" спасатели на руках вынесли из подтопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей", — сообщается на сайте ведомства.
Было отбуксировано девять маршрутных такси и 12 легковых машин. Для спуска воды с автодорог спасатели открыли канализационные люки, а также регулировали движение транспорта.
Отмечается, что сложная ситуация наблюдалась на улице Сахарова, где из-за резкого подъема уровня воды оказались заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей. Были эвакуированы 53 человека, из них шесть детей.
По данным мэрии, за день во Львове выпало 28% осадков от месячной нормы, создан штаб по ликвидации последствий разгула стихии. Движение транспорта удалось восстановить в тот же день.
Во Львове эвакуировали 130 человек из затопленных ливнем машин.