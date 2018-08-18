В МИД России выразили соболезнования в связи со смертью Кофи Аннана

СЕГОДНЯ 16:11 2018-08-18T16:11:46+03:00

Бывший генсек ООН Кофи Аннан умер в возрасте 80 лет

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Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан был одним из лучших руководителей всемирной организации.

«Это был достойнейший человек, очень сбалансированный, мудрый, очень мощный политик. Он входил в "группу мудрецов", часто бывал в Москве, у него были особые отношения с Сергеем Викторовичем Лавровым», — сказал Богданов.

Он отметил, что Аннан хорошо понимал и ценил подходы России во внешней политике.

По словам замминистра, Россия выражает "соболезнования родным, близким и всему международному сообществу, потерявшему такого выдающегося политика мирового масштаба", передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 18 августа, в Швейцарии умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в возрасте 80 лет.