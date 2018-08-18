Путин отметил вклад Кофи Аннана в наращивание миротворческого потенциала ООН

СЕГОДНЯ 17:06 2018-08-18T17:06:40+03:00

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Российский лидер отметил, что Аннан внес большой вклад в наращивание миротворческого потенциала всемирной организации и в урегулирование региональных конфликтов.

«Возглавляя ООН в непростой период, он очень многое сделал для реализации целей и задач Организации, для укрепления ее центральной роли в мировых делах», - заявил Путин в телеграмме, направленной генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Он отметил, что ранее лично общался с Кофи Аннаном.

"Я искренне восхищался его мудростью и мужеством, способностью принимать взвешенные решения даже в самых сложных, критических ситуациях. Память о нем навсегда останется в сердцах россиян", - добавил Путин.

Он отметил, что присуждение Кофи Аннану Нобелевской премии мира стало свидетельством того, что его деятельность была по заслугам оценена в мире. Российский президент попросил передать слова соболезнования родным и близким Аннана, сотрудникам Секретариата ООН, руководству и народу Ганы.

Ранее в субботу, 18 августа, стало известно о смерти Кофи Аннана, который был генеральным секретарем ООН в 1997-2006 годах.