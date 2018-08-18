2018-08-18T18:33:39+03:00
Общество

В Грузии побили мировой рекорд по сборке кубика Рубика под водой

Вако Марчилашвили успешно собрал шесть кубиков Рубика под водой за одну минуту и 44 секунды [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В Грузии собрали кубик Рубика под водой быстрее всех в миреВ Грузии собрали кубик Рубика под водой быстрее всех в миреФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Грузии побили мировой рекорд по сборке кубиков Рубика под водой — это удалось местному жителю Вако Марчилашвили. Он успешно собрал шесть кубиков Рубика, один раз опустившись под воду. На это у него ушла одна минута и 44 секунды, передает грузинский телеканал "Имеди".

Прошлый рекорд принадлежал жителю США Энтони Бруксу. В 2014 году он смог собрать пять кубиков Рубика под водой за минуту и 18 секунд.

Вако Марчилашвили за свои 18 лет успел стать двукратным чемпионом Грузии по сборке кубика Рубика. Его результат зарегистрирован Федерацией рекордов Грузии, а информация будет передана в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, знаменитую головоломку, получившую название "Кубик Рубика", изобрел в 1974 году венгерский архитектор и преподаватель Эрне Рубик.

Грузин побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика.

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