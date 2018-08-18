2018-08-18T19:00:34+03:00
В мире

Эрдоган переизбран на пост председателя Партии справедливости и развития

За кандидатуру главы государства проголосовали все 1380 делегатов
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В субботу, 18 августа, в ходе VI всеобщего съезда Партии справедливости и развития (ПСР) Турции на пост председателя политобъединения переизбран президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на итоги голосования, за кандидатуру главы государства проголосовали все 1380 делегатов. Эрдоган был единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность.

Напомним, ПСР была основана в 2001 году по инициативе Эрдогана и еще трех его сторонников. Первым председателем партии был избран действующий президент Турции. С 2014 года по 2017 год политическое движение возглавляли Ахмет Давутоглу и Бинали Йылдырым, потому как в соответствии с действующим раньше законодательством глава государства не мог состоять в политических партиях.

На референдуме в апреле прошлого года были одобрены поправки в конституцию Турции, благодаря которым Эрдоган вновь вступил в ряды Правящей партии справедливости и развития.

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