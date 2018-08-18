Климкин назвал «тотальной катастрофой» итоги выпускного экзамена украинских школьников
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "позорными" итоги выпускного экзамена украинских учеников по математике. По его мнению, такие результаты внешней независимой оценки свидетельствуют о "тотальной катастрофе" в системе образования страны.
"Откровенно говоря, хочется бить тревогу... Сорок восемь процентов абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса!" — написал Климкин на своей странице в Facebook.
Он отметил, что элементарных математических правил не знает «каждый второй из сегодняшних выпускников». По словам министра, это может привести к тому, что Украина «окажется нигде».
«И это касается не только близкой мне математики. Английский, история, география и, что поражает, украинский… Вдумайтесь?! И этого никто не замечает! Вас это не шокирует?» — добавил глава МИД.
Ранее глава Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий сообщил о неудовлетворительных результатах тестирования школьников. Он отметил, что самые большие проблемы выпускники испытывают с математикой.