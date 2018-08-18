2018-08-18T19:21:57+03:00
Политика

Климкин назвал «тотальной катастрофой» итоги выпускного экзамена украинских школьников

Министра иностранных дел Украины шокировали результаты внешней независимой оценки учеников
Екатерина БОЛГОВА
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Главу МИД Украины шокировали знания украинских школьниковГлаву МИД Украины шокировали знания украинских школьниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "позорными" итоги выпускного экзамена украинских учеников по математике. По его мнению, такие результаты внешней независимой оценки свидетельствуют о "тотальной катастрофе" в системе образования страны.

"Откровенно говоря, хочется бить тревогу... Сорок восемь процентов абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса!" — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что элементарных математических правил не знает «каждый второй из сегодняшних выпускников». По словам министра, это может привести к тому, что Украина «окажется нигде».

«И это касается не только близкой мне математики. Английский, история, география и, что поражает, украинский… Вдумайтесь?! И этого никто не замечает! Вас это не шокирует?» — добавил глава МИД.

Ранее глава Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий сообщил о неудовлетворительных результатах тестирования школьников. Он отметил, что самые большие проблемы выпускники испытывают с математикой.

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