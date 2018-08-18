Глава МИД Германии заявил, что Берлин планирует придать новую динамику минскому процессу

СЕГОДНЯ 20:14 2018-08-18T20:14:28+03:00

По словам Хайко Мааса, при условии реализации минских договоренностей можно будет обсуждать отмену санкций против России

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти его страны планируют придать новую динамику процессу по реализации минских договоренностей для урегулирования обстановки на востоке Украины.

"Мы хотим придать новую динамику минскому процессу. Я испытываю осторожный оптимизм в том, что касается миротворческой миссии ООН", - сказал Маас в интервью газете Welt am Sonntag.

Он отметил, что при условии реализации минских договоренностей можно будет говорить об отмене санкций против России. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что кабмин Германии не отклоняется от своей позиции по Крыму и не собирается признавать его российской территорией.

"Если мы признаем Крым российской территорией, то это, возможно, станет приглашением и для других действовать в нарушение международного права, поэтому решение ЕС, принятое перед летней паузой, о продлении санкций против России было правильным", - сказал Маас.

Напомним, Крым стал регионом России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей полуострова поддержали воссоединение с Россией.