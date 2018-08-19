Трамп: США прекращают «нелепые» выплаты на восстановление Сирии

СЕГОДНЯ 05:25 2018-08-19T05:44:01+03:00

Президент считает, что САР оказывать помощь должны «Саудовская Аравия и другие богатые страны»

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Вашингтон прекращает выделять финансовые средства на восстановление Сирии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты закончили делать смехотворные ежегодные компенсационные выплаты в размере 23 миллионов долларов Сирии. Теперь платежи, вместо США, начнут производить Саудовская Аравия и другие богатые страны Ближнего Востока», - сообщил глава Белого дома в своем Twitter.

Он подчеркнул, что намерен вкладывать средства в развитие вооруженных сил США и стран-партнеров.

Как сообщал сайт kp.ru, 17 августа глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что руководство страны отказалось выделять около 230 млн долларов на программы стабилизации тех сирийских районов, которые не контролируются властями в Дамаске.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала этот отказ, указав на то, что Вашингтон давал деньги, пока в САР были террористы, вооруженные формирования оппозиции и "Белые каски". А вот спонсировать мирную жизнь сирийцев Госдеп отказывается.