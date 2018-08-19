Стало известно имя первенца Александра Овечкина и Анастасии Шубской

СЕГОДНЯ 05:54 2018-08-19T05:54:41+03:00

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» дал сыну имя в память о погибшем брате

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Российский хоккеист, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», и его жена Анастасия Шубская в субботу, 18 августа стали родителями чудесного мальчика. Своего первенца пара назвала Сергеем. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Вашингтон».

«Поздравляем Александра Овечкина и его жену Анастасию с рождением их первого сына, Сергея Александровича Овечкина!», - говорится в официальном Twitter команды.

Супруги решили назвать своего первенца в честь старшего брата Александра, которого тот потерял в 10 лет. Сергею Овечкину было 25 лет, когда он попал в автомобильную аварию и погиб. Именно старший брат уговорил маленького Сашу снова вернуться в хоккейную секцию и не бросать спорт.

Ранее сайту kp.ru новость о прибавлении в семействе Овечкиных подтвердила мама Александра Овечкина Татьяна. По ее словам, мальчик родился день с замечательной датой - 18.08.18. Анастасия Шубская разместила в Инстаграм фото маленькой ножки новорожденного.