Британский бизнессмен пожертвовал £1 млн на референдум по условиям Brexit

СЕГОДНЯ 06:31 2018-08-19T07:28:01+03:00

Жители королевства будут голосовать за итоговое соглашение по выходу из Евросоюза

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Мультимиллионер и соучредитель британского модного лейбла Superdry Джулиан Данкертон пожертвовал миллион фунтов стерлингов (около 1,2 миллиона долларов) на проведение нового референдума по условиям Brexit.

Как пишет The Guardian, деньги направлены на счет общественной кампании People's Vote, которая требует от правительства провести новый плебисцит, чтобы британцы могли поддержать или отказать в одобрении проекту итоговой сделки между Великобританией и Евросоюзом.

Дюнкертон пояснил, что вложил часть своих денег в кампанию People's Vote (Народное голосование), поскольку «она дает реальный шанс переломить ситуацию». Он выразил уверенность, что если бы Brexit случился бы 20 лет назад, его бренд одежды никогда бы не был успешным, поскольку ему пришлось бы решать много проблем, связанных в таможенными пошлинами.

Как сообщал сайт kp.ru, Соединенное Королевство и ЕС не могут договориться об условиях своего расставания. Так 22 июля британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб заявил, что Лондон не станет выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 миллиардов фунтов (51 млрд долларов), если не сможет договориться с объединением о заключении торгового соглашения.