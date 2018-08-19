Российские дипломаты посетили Бутину после перевода в другую тюрьму

СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-19T07:31:55+03:00

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Сотрудники посольства РФ в экстренном порядке посетили россиянку Марию Бутину, задержанную в США, после перевода в другую тюрьму. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Российские дипломаты экстренно посетили нашу соотечественницу в новой тюрьме. Мы продолжим добиваться освобождения Марии», - говорится в заявлении посольства.

Ранее сайт «КП» писал, что адвокат Бутиной Роберт Дрисколл сообщил о переводе его клиентки в другую тюрьму, которая находится в Александрии, штат Вирджиния. До вечера пятницы россиянка содержалась в тюрьме Вашингтона.

По словам российских дипломатов, при переводе у Бутиной отобрали «все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены».

«Пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием. Возмутительно, что Марию этапировали в кандалах. При этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут». – сообщается на странице посольства РФ в Facebook.

В дипмиссии считают, что на россиянку таким образом оказывают психологическое давление. Теперь Марию будут держать в одиночной камере без прогулок.

«Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций», - возмущены российские дипломаты.

Они потребовали от и правозащитных организаций решительно осудить действия властей США и пообещали направить в Госдепартамент очередной демарш.

Напомним, в июле Марию Бутину задержали в США по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при министерстве юстиции США. Ей грозит до 15 лет заключения.