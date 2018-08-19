Погода в Москве 19 августа: Переменная облачность, без осадков

СЕГОДНЯ 07:21 2018-08-19T07:22:09+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит от 22 до 27 градусов тепла

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве 19 августа будет переменнооблачной, обойдется без осадков. Ветер южный и юго-западный 4-9 метров в секунду. Об этом сообщили в Гиброметцентре России.

«Температура ночью в Москве 10…12 градусов, в центре 14…16 градусов, по области 8…13 градусов (местами до 3 градусов), днем в Москве 24…26 градусов, по области 22…27 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты в столицу придет облачность с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха опустится до 13...15 градусов ( до 16...18 градусов в центре города), по области — до 10...15 градусов. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду.

В начале недели в московском регионе немного похолодает, дневные температуры составят от 22 до 26 градусов тепла. В понедельник и вторник местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15-18 метров в секунду.