СЕГОДНЯ 07:54 2018-08-19T07:54:43+03:00

Подозреваемого по делу о теракте в Лондоне обвинили в покушении на убийство Фото: REUTERS

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Подозреваемом по делу о теракте у здания британского парламента в Лондоне предъявлены обвинения по двум пунктам. Об этом сообщили в местной полиции.

«Салих Хатер (дата рождения 26 января 1989 года), проживающий на Хайгейт-стрит в Бирмингеме, британский гражданин суданского происхождения, ознакомится в магистратском суде Вестминстера в понедельник, 21 августа, с предъявленными ему обвинениями в покушении на убийство прохожих», - заявили правоохранители.

Напомним, утром во вторник Хатер несколько часов кружил по округу Вестминстер за рулем Ford Fiesta, после чего направил автомобиль на группу пешеходов вблизи здания парламента. Сбив несколько человек, машина врезалась в ограждение. На место происшествия оперативно прибыла вооруженная полиция, водитель был задержан. В результате инцидента пострадали два человека, их доставили в больницу и к настоящему времени уже выписали.

По данным британских СМИ, перед нападением Хатер был психологически сломлен трагическими событиями, которые произошли в его жизни в течение последних месяцев. Его отец и брат погибли в автокатастрофах, также Хатера исключили из Университета Ковентри, где он учился на бухгалтера. Сам подозреваемый отказался сотрудничать со следствием и прояснить свои мотивы.

Королевская прокурорская служба рассматривает произошедшее как теракт. При этом следствие исходи из трех предпосылок: метод нападения, выбор популярного туристического объекта в качестве места атаки, а также предполагаемый выбор прохожих и полицейских в качестве объекта нападения. В 2017 году рядом со зданием парламента королевства был осуществлен теракт по схожему сценарию.