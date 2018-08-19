Трамп за 50 секунд объяснил, зачем ему встречаться с мировыми лидерами

СЕГОДНЯ 08:01 2018-08-19T08:01:56+03:00

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Встречаться и вести переговоры с мировыми лидерами, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным, очень важно для США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в коротком видеоролике, размещенном в его Twitter.

Хозяин Белого дома уложился в своих разъяснениях в 50 секунд.

«Если ты президент, ты должен встречаться с зарубежными лидерами. Ты ничего не потеряешь, но можешь много приобрести. Это случилось в Сингапуре», - сказал Трамп.

Он напомнил, что после переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в США из тюрем КНДР вернулись трое американцев, снизилась угроза ядерного удара, а Пхеньян не проводит ядерные испытания. Президент также вспомнил о переговорах с российским коллегой, которые он назвал потрясающими.

«Встречи с зарубежными лидерами — хорошая вещь, не плохая вещь. Ничего плохого не случится, а будет изменяться к лучшему. Особенно, если твой президент знает, что он делает», — успокоил Трамп американцев.

Как собщал сайт kp.ru, 12 июня 2018 года Дональд Трамп встретился в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а 16 июля состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.