2018-08-19T08:28:01+03:00
В мире

В США из-за обрушения конструкций пострадали 14 посетителей концерта Backstreet Boys

Штормовой ветер уронил на фанатов входную арку концертной площадки казино WinStar World Casino and Resort в Такервилле, где должно было состояться шоу
Денис СУХОВ
Поделиться:
В США из-за обрушения конструкций пострадали 14 посетителей концерта Backstreet BoysВ США из-за обрушения конструкций пострадали 14 посетителей концерта Backstreet BoysФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

По меньшей мере 14 человек пострадали в результате обрушения конструкций на концертной площадке казино WinStar World Casino and Resort в Такервилле (штат Оклахома), где должно было состояться шоу Backstreet Boys.

Об этом говорится в заявлении представителей заведения.

Причиной происшествия стал штормовой ветер. Из-за непогоды организаторы концерта начали эвакуацию посетителей, попросив их покинуть площадку и найти безопасное укрытие. Но около 150 человек отказались следовать этим указаниям и остались стоять в очереди за билетами.

В результате на фанатов обрушилась входная арка, представляющая из себя шатер перед входов в казино. По словам очевидцев, на место происшествия прибыло до 10 карет скорой помощи.

«Штормовой ветер, порывы которого достигали 70-80 миль в час (112-128 километров в час), и сильный дождь снесли входную арку. 14 человек получили помощь на месте и доставлены в местные больницы. Двое уже выписаны», - говорится в релизе заведения.

Позже один из участников Backstreet Boys Ник Картер сообщил о переносе шоу.

«Мы решили отменить концерт и постараемся его перенести. Главное, чтобы все добрались домой целыми. Скоро увидимся!», - написал Картер на своей странице в Твиттер.

Фанатам, уже купившим билеты, отдельно сообщат о месте и дате проведения концерта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 6,3
В США наказали сотрудницу заксобрания штата Колорадо за выставление портрета Путина
Трамп за 50 секунд объяснил, зачем ему встречаться с мировыми лидерами
Подозреваемого по делу о теракте в Лондоне обвинили в покушении на убийство
У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2
Погода в Москве 19 августа: Переменная облачность, без осадков
Российские дипломаты посетили Бутину после перевода в другую тюрьму
Британский бизнессмен пожертвовал £1 млн на референдум по условиям Brexit
Стало известно имя первенца Александра Овечкина и Анастасии Шубской
Трамп: США прекращают «нелепые» выплаты на восстановление Сирии
Украинский журналист посмеялся над «новинками» военной техники страны
Казачий хор исполнил на свадьбе Карин Кнайсль народные песни
Хакер просит снизить ему срок за публикацию интимных фотографий звезд
Емельяненко после боя с Джонсоном доставили в больницу