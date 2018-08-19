В США из-за обрушения конструкций пострадали 14 посетителей концерта Backstreet Boys

СЕГОДНЯ 08:28 2018-08-19T08:28:01+03:00

Штормовой ветер уронил на фанатов входную арку концертной площадки казино WinStar World Casino and Resort в Такервилле, где должно было состояться шоу

Изменить размер текста: A A

По меньшей мере 14 человек пострадали в результате обрушения конструкций на концертной площадке казино WinStar World Casino and Resort в Такервилле (штат Оклахома), где должно было состояться шоу Backstreet Boys.

Об этом говорится в заявлении представителей заведения.

Причиной происшествия стал штормовой ветер. Из-за непогоды организаторы концерта начали эвакуацию посетителей, попросив их покинуть площадку и найти безопасное укрытие. Но около 150 человек отказались следовать этим указаниям и остались стоять в очереди за билетами.

В результате на фанатов обрушилась входная арка, представляющая из себя шатер перед входов в казино. По словам очевидцев, на место происшествия прибыло до 10 карет скорой помощи.

«Штормовой ветер, порывы которого достигали 70-80 миль в час (112-128 километров в час), и сильный дождь снесли входную арку. 14 человек получили помощь на месте и доставлены в местные больницы. Двое уже выписаны», - говорится в релизе заведения.

Позже один из участников Backstreet Boys Ник Картер сообщил о переносе шоу.

«Мы решили отменить концерт и постараемся его перенести. Главное, чтобы все добрались домой целыми. Скоро увидимся!», - написал Картер на своей странице в Твиттер.

Фанатам, уже купившим билеты, отдельно сообщат о месте и дате проведения концерта.