2018-08-19T09:05:30+03:00
В мире

В США наказали сотрудницу заксобрания штата Колорадо за выставление портрета Путина

Изображение с президентом РФ ненадолго было размещено в том месте, где должен появиться портрет американского лидера Дональда Трампа
Денис СУХОВ
Поделиться:
Портрет президента России Владимира Путина в здании законодательного собрания американского штата Колорадо. Фото: Twitter/@SteveFenbergПортрет президента России Владимира Путина в здании законодательного собрания американского штата Колорадо. Фото: Twitter/@SteveFenberg
Изменить размер текста:

В США подвергли дисциплинарному взысканию сотрудницу законодательного собрания штата Колорадо за то, что она помогла выставить в административном здании портрет президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Associated Press

Речь идет об акции политического движения ProgressNow, участники которой пронесли в здание законодательного собрания штата портрет российского президента и установили в галерее на том месте, где должно появиться изображение американского лидера Дональда Трампа.

Как отмечает агентство, таким образом активисты хотели подшутить над местными республиканцами, которые до сих пор не могут собрать 10 тысяч долларов на написание портрета президента США и размещение в галерее заксобрания. Кроме того, акция напоминает о предполагаемом «сговоре» между командой Трампа и Кремлем.

Проникнуть в здание члены ProgressNow смогли при помощи Кейти Марч — помощницы и советницы спикера нижней палаты заксобрания, депутата от демократов Крисанты Дюран. Отмечается, что Марч воспользовалась своим служебным пропуском, чтобы без проверок провести активистов через служебный вход. В итоге портрет Путина провисел в галерее совсем недолго, но успел взбесить республиканцев.

По словам Дюран, ее помощница имела неприятную беседу с начальством, а затем и с полицией. Марч подвергли дисциплинарному взысканию и лишили служебного пропуска. Кроме того, она принесла извинения, заявив, что ошибочно сочла идею с портретом Путина «безобидным розыгрышем».

Напомним, уже почти два года в США продолжается расследование предполагаемых связей команды Трампа с Москвой, во многом инспирированное представителями Демократической партии и противниками президента из числа однопартийцев-республиканцев. Однако никаких доказательств «сговора» до сих предоставлено не было.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 6,3
В США из-за обрушения конструкций пострадали 14 посетителей концерта Backstreet Boys
Трамп за 50 секунд объяснил, зачем ему встречаться с мировыми лидерами
Подозреваемого по делу о теракте в Лондоне обвинили в покушении на убийство
У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2
Погода в Москве 19 августа: Переменная облачность, без осадков
Российские дипломаты посетили Бутину после перевода в другую тюрьму
Британский бизнессмен пожертвовал £1 млн на референдум по условиям Brexit
Стало известно имя первенца Александра Овечкина и Анастасии Шубской
Трамп: США прекращают «нелепые» выплаты на восстановление Сирии
Украинский журналист посмеялся над «новинками» военной техники страны
Казачий хор исполнил на свадьбе Карин Кнайсль народные песни
Хакер просит снизить ему срок за публикацию интимных фотографий звезд
Емельяненко после боя с Джонсоном доставили в больницу