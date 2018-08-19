В США наказали сотрудницу заксобрания штата Колорадо за выставление портрета Путина

СЕГОДНЯ 09:05 2018-08-19T09:05:30+03:00

Изображение с президентом РФ ненадолго было размещено в том месте, где должен появиться портрет американского лидера Дональда Трампа

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В США подвергли дисциплинарному взысканию сотрудницу законодательного собрания штата Колорадо за то, что она помогла выставить в административном здании портрет президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Associated Press

Речь идет об акции политического движения ProgressNow, участники которой пронесли в здание законодательного собрания штата портрет российского президента и установили в галерее на том месте, где должно появиться изображение американского лидера Дональда Трампа.

Как отмечает агентство, таким образом активисты хотели подшутить над местными республиканцами, которые до сих пор не могут собрать 10 тысяч долларов на написание портрета президента США и размещение в галерее заксобрания. Кроме того, акция напоминает о предполагаемом «сговоре» между командой Трампа и Кремлем.

Проникнуть в здание члены ProgressNow смогли при помощи Кейти Марч — помощницы и советницы спикера нижней палаты заксобрания, депутата от демократов Крисанты Дюран. Отмечается, что Марч воспользовалась своим служебным пропуском, чтобы без проверок провести активистов через служебный вход. В итоге портрет Путина провисел в галерее совсем недолго, но успел взбесить республиканцев.

По словам Дюран, ее помощница имела неприятную беседу с начальством, а затем и с полицией. Марч подвергли дисциплинарному взысканию и лишили служебного пропуска. Кроме того, она принесла извинения, заявив, что ошибочно сочла идею с портретом Путина «безобидным розыгрышем».

Напомним, уже почти два года в США продолжается расследование предполагаемых связей команды Трампа с Москвой, во многом инспирированное представителями Демократической партии и противниками президента из числа однопартийцев-республиканцев. Однако никаких доказательств «сговора» до сих предоставлено не было.